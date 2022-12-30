Российский боец ММА Эдилов умер в 31 год
Экс-боец UFC Абдулкерим Эдилов умер в возрасте 31 года
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Российский боец смешанного стиля Абдулкерим Эдилов, который выступал в UFC в полутяжёлой весовой категории, умер в возрасте 31 года. Печальную новость сообщает портал BJPenn.
Эдилов выступал в UFC в 2015–2019 годах и за свою спортивную карьеру одержал 17 побед и потерпел четыре поражения. Спортсмен, в частности, одержал победу нокаутом над сербским бойцом Бояном Михайловичем. В 2019 году он ушёл из промоушена.
А 29 декабря в возрасте 82 лет умер легендарный бразильский футболист Пеле. Короля футбола похоронят в "небоскрёбе для мёртвых". Прощание с трёхкратным чемпионом мира состоится на стадионе его родного футбольного клуба "Сантос" в Сан-Паулу.