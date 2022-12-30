Российский боец ММА Эдилов умер в 31 год

Российский боец смешанного стиля Абдулкерим Эдилов, который выступал в UFC в полутяжёлой весовой категории, умер в возрасте 31 года. Печальную новость сообщает портал BJPenn.

Эдилов выступал в UFC в 2015–2019 годах и за свою спортивную карьеру одержал 17 побед и потерпел четыре поражения. Спортсмен, в частности, одержал победу нокаутом над сербским бойцом Бояном Михайловичем. В 2019 году он ушёл из промоушена.