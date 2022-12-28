Российский бизнес пожаловался на нехватку монет номиналом в 50 копеек и 1 рубль

Крупные сети фастфуда в России столкнулись с дефицитом монет номиналом в 50 копеек и один рубль. В связи с этим им трудно выдавать сдачу, пишет Mash.

Трудности возникли из-за того, что Центробанк ограничил выпуск таких монет. В ряде регионов РФ инкассаторы пытаются решить проблему, но есть вероятность, что изменится цена некоторых блюд. Например, стоимость позиций меню за 59, 99 и 299 рублей могут округлить.

В Центробанке пояснили, что монеты номиналом в один рубль всё ещё чеканят, а вот новые 50 копеек перестали появляться ещё с 2016 года.