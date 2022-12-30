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30 декабря, 15:52

В Ватикане рассказали о состоянии 95-летнего почётного папы римского Бенедикта XVI

<p>Бенедикт XVI . Фото © ТАСС / picture-alliance / Stefano Spaziani</p>

Бенедикт XVI . Фото © ТАСС / picture-alliance / Stefano Spaziani

Состояние 95-летнего почётного папы римского на покое Бенедикта XVI остаётся стабильным, сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

"Почётный папа смог хорошо отдохнуть прошлой ночью. Вчера вечером он участвовал в мессе, которую провели в его комнате. На настоящий момент состояние его здоровья не претерпело изменений", — говорится в заявлении пресс-службы.

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Бенедикт XVI живёт на территории Ватикана. О том, что состояние здоровья почётного папы резко ухудшилось, сообщил в среду папа римский Франциск, призвав молиться за предшественника. По данным СМИ, у Бенедикта XVI "нарушены жизненно важные функции организма, включая сердечную деятельность". От госпитализации он отказался, медики присматривают за ним по месту проживания.

Ирина Фальке
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