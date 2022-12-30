Пять человек погибли и двое пострадали при падении крана на отель в Турции
В турецком Измире при падении башенного крана погибло пять человек
Часть башенного крана рухнула на строящийся отель в турецком городе Измире, уже известно о пяти погибших и двух пострадавших в результате ЧП. Точное количество жертв уточняется.
Очевидцы сняли на камеру момент ЧП с краном на стройке в Измире. Видео © Twitter / @patronlar
Инцидент произошёл при строительстве гостиницы в районе Борнова. Согласно данным местной газеты Manset Turkiye, на место происшествия отправлено несколько бригад экстренных служб. По словам губернатора района, кран сломался "в результате аварии во время работы на стройке высотного дома". Он также выразил надежду, что число жертв не увеличится.
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