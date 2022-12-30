Ракетный удар Российской армии заблокировал западное оружие для ВСУ в тылу
В Минобороны рассказали о блокировке зарубежного вооружения ВСУ после удара ВС России
В результате ракетного удара Российской армии по украинским объектам прекращены производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также остановлена переброска резервов ВСУ с Западной Украины. Об этом сообщил на брифинге о ходе СВО официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Остановлены производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов Украины. В результате нарушения железнодорожных перевозок поставленное для ВСУ иностранное вооружение заблокировано в тыловых районах", — уточнил генерал-лейтенант.
Напомним, Вооружённые силы России 29 декабря нанесли массированный удар по системе военного управления и энергообъектам Украины. Как заметил Конашенков, цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ