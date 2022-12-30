ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 декабря 2022, 16:46
6794

Ракетный удар Российской армии заблокировал западное оружие для ВСУ в тылу

В Минобороны рассказали о блокировке зарубежного вооружения ВСУ после удара ВС России

В результате ракетного удара Российской армии по украинским объектам прекращены производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также остановлена переброска резервов ВСУ с Западной Украины. Об этом сообщил на брифинге о ходе СВО официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Остановлены производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов Украины. В результате нарушения железнодорожных перевозок поставленное для ВСУ иностранное вооружение заблокировано в тыловых районах", — уточнил генерал-лейтенант.

ВСУ потеряли до 30 бойцов на Южно-Донецком направлении
ВСУ потеряли до 30 бойцов на Южно-Донецком направлении

Напомним, Вооружённые силы России 29 декабря нанесли массированный удар по системе военного управления и энергообъектам Украины. Как заметил Конашенков, цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar