Ракетный удар Российской армии заблокировал западное оружие для ВСУ в тылу

В результате ракетного удара Российской армии по украинским объектам прекращены производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также остановлена переброска резервов ВСУ с Западной Украины. Об этом сообщил на брифинге о ходе СВО официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Остановлены производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов Украины. В результате нарушения железнодорожных перевозок поставленное для ВСУ иностранное вооружение заблокировано в тыловых районах", — уточнил генерал-лейтенант.