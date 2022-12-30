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30 декабря, 16:46
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Ракетный удар Российской армии заблокировал западное оружие для ВСУ в тылу

В Минобороны рассказали о блокировке зарубежного вооружения ВСУ после удара ВС России

В результате ракетного удара Российской армии по украинским объектам прекращены производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также остановлена переброска резервов ВСУ с Западной Украины. Об этом сообщил на брифинге о ходе СВО официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Остановлены производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов Украины. В результате нарушения железнодорожных перевозок поставленное для ВСУ иностранное вооружение заблокировано в тыловых районах", — уточнил генерал-лейтенант.

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Напомним, Вооружённые силы России 29 декабря нанесли массированный удар по системе военного управления и энергообъектам Украины. Как заметил Конашенков, цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми

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