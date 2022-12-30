Умер актёр из фильма "Форрест Гамп" Боб Пенни

В США в возрасте 87 лет скончался актёр Боб Пенни, известный зрителю по эпизодическим ролям в фильмах "Форрест Гамп" и "Стильная штучка". Пенни умер в своём доме в Хантсвилле (штат Алабама) 25 декабря, сообщает портал TMZ.

Актёрскую карьеру он начал уже на пенсии, когда уволился с должности профессора английской литературы в 1990 году. Пенни также снимался в рекламе, фильмах и телесериалах до 2016 года.