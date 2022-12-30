SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 декабря, 17:06

Умер актёр из фильма "Форрест Гамп" Боб Пенни

В США в возрасте 87 лет скончался актёр Боб Пенни, известный зрителю по эпизодическим ролям в фильмах "Форрест Гамп" и "Стильная штучка". Пенни умер в своём доме в Хантсвилле (штат Алабама) 25 декабря, сообщает портал TMZ.

Актёрскую карьеру он начал уже на пенсии, когда уволился с должности профессора английской литературы в 1990 году. Пенни также снимался в рекламе, фильмах и телесериалах до 2016 года.

Российский боец ММА Эдилов умер в 31 год

Российский боец ММА Эдилов умер в 31 год

Ранее Лайф сообщал, что умер японский архитектор Исодзаки, построивший десятки зданий по всему миру. Он был одним из первых в Японии, кто стал проектировать здания за рубежом.

Обложка ©

“Светлячок”, режиссёр Роберт Холл, сценарист Роберт Холл / Kinopoisk.ru

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров