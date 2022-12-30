Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Кировской области

В результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Кировской области погибло четыре человека, один пассажир получил травмы. Об этом сообщили в УГИБДД УМВД РФ по региону.

Авария случилась около 12 часов дня в Белохолуницком районе на 728-м километре федеральной автодороги Кострома – Шарья – Киров – Пермь.

"Произошло столкновение автомобилей Chery Tiggo и грузового автомобиля Foton. В результате происшествия водитель автомобиля Chery Tiggo и три пассажира погибли, один пассажир получил травмы", — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте аварии работает полиция, уточняются причины смертельного ДТП.