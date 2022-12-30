SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 декабря, 17:13

Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Кировской области

<p>Фото с места ДТП в Кировской области. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/okruga43" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Киров Современный"</a></p>

Фото с места ДТП в Кировской области. Обложка © VK / "Киров Современный"

В результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Кировской области погибло четыре человека, один пассажир получил травмы. Об этом сообщили в УГИБДД УМВД РФ по региону.

Авария случилась около 12 часов дня в Белохолуницком районе на 728-м километре федеральной автодороги Кострома – Шарья – Киров – Пермь.

"Произошло столкновение автомобилей Chery Tiggo и грузового автомобиля Foton. В результате происшествия водитель автомобиля Chery Tiggo и три пассажира погибли, один пассажир получил травмы", — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте аварии работает полиция, уточняются причины смертельного ДТП.

Бастрыкин поручил доложить ему о деталях ДТП на Кубани, в котором погибли дети

Бастрыкин поручил доложить ему о деталях ДТП на Кубани, в котором погибли дети

Ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье водитель МАЗа вылетел на встречку и снёс четыре машины. В результате ДТП погибли двое, трое пострадали.

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров