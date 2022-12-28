В Подмосковье водитель МАЗа вылетел на встречку и снёс четыре машины, есть погибшие
Два человека погибли в ДТП с двумя легковушками и тремя грузовиками в Подмосковье
Два человека погибли и ещё трое пострадали в результате столкновения двух легковых и трёх грузовых автомобилей на 248-м километре трассы А108 в Московской области.
Два человека погибли в ДТП с двумя легковушками и тремя грузовиками в Подмосковье. Видео © LIFE
Как сообщили Лайфу в региональном ГИБДД, авария произошла в районе десяти часов утра, когда водитель грузовика МАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с несколькими автомобилями. На месте работают представители правоохранительных органов, медики и спасатели. На кадрах, которые оказались в распоряжении Лайфа, можно увидеть, что попавшие в аварию автомобили получили серьёзные повреждения, а на дороге разбросаны остатки разных деталей машин.
Ранее Лайф рассказывал о массовом ДТП в Китае, участниками которого стали 200 автомобилей. Причиной аварии стал сильный туман. В результате происшествия погиб один человек.
LIFE