В Подмосковье водитель МАЗа вылетел на встречку и снёс четыре машины, есть погибшие

Два человека погибли и ещё трое пострадали в результате столкновения двух легковых и трёх грузовых автомобилей на 248-м километре трассы А108 в Московской области.

Как сообщили Лайфу в региональном ГИБДД, авария произошла в районе десяти часов утра, когда водитель грузовика МАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с несколькими автомобилями. На месте работают представители правоохранительных органов, медики и спасатели. На кадрах, которые оказались в распоряжении Лайфа, можно увидеть, что попавшие в аварию автомобили получили серьёзные повреждения, а на дороге разбросаны остатки разных деталей машин.