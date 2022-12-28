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28 декабря, 10:44

Зеленский назвал 2023 год решающим в противостоянии Украины с Россией

Следующий год будет решающим в конфликте Украины с Россией. Такое заявление сделал президент Незалежной Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном на его сайте.

"Продолжаем готовить силы обороны и безопасности до следующего года. Это должен быть решающий год", — подчеркнул он.

Зеленский рассказал, что Киев знает о рисках зимой и уже продумал план действий весной. При этом, добавил он, Украина ожидает определённых результатов от сектора обороны и безопасности. Вместе с тем Зеленский отметил напряжённую для Вооружённых сил Украины обстановку в районах Артёмовска и Кременной.

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ТАСС / Zuma

Светлана Оперук

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