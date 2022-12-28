Песков: В России пока рано говорить об ответных мерах на введение потолка цен на газ

В России на данный момент преждевременно говорить об ответных мерах на введение потолка цен на газ, РФ анализирует ситуацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Газовый рынок имеет свою специфику. Ситуация анализируется, и, разумеется, после того как анализ будет завершён, уже будут формулироваться какие-то дальнейшие шаги", — указал он.

Говорить о том, что появится указ президента РФ об ответных мерах, пока рано, добавил представитель Кремля.