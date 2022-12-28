Песков: В России пока рано говорить об ответных мерах на введение потолка цен на газ
В России на данный момент преждевременно говорить об ответных мерах на введение потолка цен на газ, РФ анализирует ситуацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Газовый рынок имеет свою специфику. Ситуация анализируется, и, разумеется, после того как анализ будет завершён, уже будут формулироваться какие-то дальнейшие шаги", — указал он.
Говорить о том, что появится указ президента РФ об ответных мерах, пока рано, добавил представитель Кремля.
Ранее Дмитрий Песков заявил о том, что введение потолка стоимости на нефть и газ — это вмешательство в рыночное ценообразование. Он указал, что Россия никогда не примет ограничение цен на энергоресурсы.
Напомним, Евросоюз официально утвердил динамический потолок цен на газ на уровне €180 за Мвт·ч (примерно €1,85 тыс., или 134 тыс. рублей за тысячу кубометров). Ограничение начнёт действовать с 15 февраля 2023 года. А 5 декабря вступили в силу эмбарго ЕС и потолок цен на нефть из РФ на уровне в 60 долларов за баррель.