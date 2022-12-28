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28 декабря, 10:38

Песков: В России пока рано говорить об ответных мерах на введение потолка цен на газ

В России на данный момент преждевременно говорить об ответных мерах на введение потолка цен на газ, РФ анализирует ситуацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Газовый рынок имеет свою специфику. Ситуация анализируется, и, разумеется, после того как анализ будет завершён, уже будут формулироваться какие-то дальнейшие шаги", — указал он.

Говорить о том, что появится указ президента РФ об ответных мерах, пока рано, добавил представитель Кремля.

Медведев назвал потолок цен на газ дебильной русофобией

Медведев назвал потолок цен на газ дебильной русофобией

Ранее Дмитрий Песков заявил о том, что введение потолка стоимости на нефть и газ — это вмешательство в рыночное ценообразование. Он указал, что Россия никогда не примет ограничение цен на энергоресурсы.

Напомним, Евросоюз официально утвердил динамический потолок цен на газ на уровне €180 за Мвт·ч (примерно €1,85 тыс., или 134 тыс. рублей за тысячу кубометров). Ограничение начнёт действовать с 15 февраля 2023 года. А 5 декабря вступили в силу эмбарго ЕС и потолок цен на нефть из РФ на уровне в 60 долларов за баррель.

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kremlin.ru

Илья Суриков

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