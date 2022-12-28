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28 декабря, 10:32
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Песков рассказал, каким будет новогоднее обращение Путина

Песков заявил, что никаких изменений в новогоднем обращении Путина не планируется

В Кремле не стали раскрывать детали новогоднего обращения президента России Владимира Путина, однако уточнили, что традиционный формат останется неизменным. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы никогда не рассказываем, как и когда записывается новогоднее поздравление президента, могу лишь сказать, что президент традиционно в полночь обратится к россиянам и поздравит их с наступающим Новым годом", — заявил представитель Кремля журналистам.

Он также подчеркнул, что каждое новогоднее обращение Путина несёт отпечаток минувшего года и содержит какие-то ключевые посылы на следующий год.

Песков рассказал о графике Путина в новогодние праздники

Песков рассказал о графике Путина в новогодние праздники

А ранее Путин рассказал, что собирается встретить Новый год в кругу близких людей и за просмотром поздравления президента. Также российский лидер добавил, что продолжает заниматься спортом, поскольку это является средством поддержания физической формы, которое помогает сохранять работоспособность.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

Комментарий

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Сергей Шапцевсегодня в 11:01

Даааааааа, сколько лет одно и то же!!!Перемен никаких.....Не, нет мирного неба над головой и война в дверь стучится!!!

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