Песков рассказал, каким будет новогоднее обращение Путина

В Кремле не стали раскрывать детали новогоднего обращения президента России Владимира Путина, однако уточнили, что традиционный формат останется неизменным. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы никогда не рассказываем, как и когда записывается новогоднее поздравление президента, могу лишь сказать, что президент традиционно в полночь обратится к россиянам и поздравит их с наступающим Новым годом", — заявил представитель Кремля журналистам.

Он также подчеркнул, что каждое новогоднее обращение Путина несёт отпечаток минувшего года и содержит какие-то ключевые посылы на следующий год.