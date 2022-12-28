Песков рассказал, каким будет новогоднее обращение Путина
Песков заявил, что никаких изменений в новогоднем обращении Путина не планируется
В Кремле не стали раскрывать детали новогоднего обращения президента России Владимира Путина, однако уточнили, что традиционный формат останется неизменным. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы никогда не рассказываем, как и когда записывается новогоднее поздравление президента, могу лишь сказать, что президент традиционно в полночь обратится к россиянам и поздравит их с наступающим Новым годом", — заявил представитель Кремля журналистам.
Он также подчеркнул, что каждое новогоднее обращение Путина несёт отпечаток минувшего года и содержит какие-то ключевые посылы на следующий год.
А ранее Путин рассказал, что собирается встретить Новый год в кругу близких людей и за просмотром поздравления президента. Также российский лидер добавил, что продолжает заниматься спортом, поскольку это является средством поддержания физической формы, которое помогает сохранять работоспособность.