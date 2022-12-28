Песков: Кремль готовится к переговорам Путина и Си Цзиньпина
Беседа президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина готовится. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Я могу подтвердить, что такие контакты готовятся, мы своевременно вам расскажем, когда и как они осуществятся", — ответил пресс-секретарь президента на вопрос, состоится ли беседа Путина и Си Цзиньпина до конца 2022 года.
Сообщение о планах российского лидера пообщаться с китайским коллегой появилось 26 декабря. По словам Пескова, Путин намерен провести эти переговоры до Нового года.
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