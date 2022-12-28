В Косове закрыли крупнейший КПП на выезде в Центральную Сербию
Reuters: Власти Косова закрыли крупнейший КПП на выезде в Центральную Сербию
В Косове закрыли самый крупный КПП Мердаре на выезде в Центральную Сербию. Такое решение власти самопровозглашённого государства приняли после того, как протестующие с сербской стороны заблокировали дороги у этого пункта, пишет Reuters.
"Если вы уже въехали в Сербию, вам придётся использовать другие пограничные переходы или ехать через Северную Македонию", — указали в МИД Косова.
Ранее было закрыто ещё два КПП. На данный момент открыто только три пункта. КПП Мердаре является одним из самых важных в Косове для грузовых автомобильных перевозок.
Лайф писал о вооружённых столкновениях, которые произошли у сербских баррикад на севере Косова. По данным СМИ, была слышна стрельба. О пострадавших не сообщалось.
Напомним, после начала очередного обострения в самопровозглашённом Косове местные албанцы силой захватили власть в муниципалитете Северная Митровица. Свой шаг сделал и премьер-министр непризнанной республики Альбин Курти, передавший заявку на вступление в Евросоюз председательствующей в Совете Европы Чехии. Между тем 16 декабря Сербия передала НАТО запрос на введение силовиков в мятежный край. Местные СМИ сообщали о том, что косовские власти привели войска в полную боевую готовность и намерены провести операцию по ликвидации возведённых сербами баррикад на севере Косова и Метохии.
ТАСС / AP / Bojan Slavkovic