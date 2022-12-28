В Косове закрыли крупнейший КПП на выезде в Центральную Сербию

В Косове закрыли самый крупный КПП Мердаре на выезде в Центральную Сербию. Такое решение власти самопровозглашённого государства приняли после того, как протестующие с сербской стороны заблокировали дороги у этого пункта, пишет Reuters.

"Если вы уже въехали в Сербию, вам придётся использовать другие пограничные переходы или ехать через Северную Македонию", — указали в МИД Косова.

Ранее было закрыто ещё два КПП. На данный момент открыто только три пункта. КПП Мердаре является одним из самых важных в Косове для грузовых автомобильных перевозок.