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28 декабря, 10:11

Китай с 8 января отменяет ПЦР-тесты для приезжающих в страну

Власти Китая с 8 января 2023 года отменяют обязательную проверку на наличие коронавируса у прибывающих в страну граждан. Об этом говорится в сообщении на сайте Главного таможенного управления КНР.

"С 8 января 2023 года ПЦР-тестирование на коронавирус для всех прибывающих лиц будет отменено", — отмечается в публикации.

Кроме того, власти Поднебесной перестанут проверять на коронавирус замороженные и охлаждённые продукты, поступающие в страну из-за границы.

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Ранее Лайф рассказывал, что в китайской провинции Чжэцзян врачи ежедневно фиксируют более миллиона случаев заражения коронавирусом.

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ТАСС / Артём Иванов

Артур Белкин
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