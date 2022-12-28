Китай с 8 января отменяет ПЦР-тесты для приезжающих в страну

Власти Китая с 8 января 2023 года отменяют обязательную проверку на наличие коронавируса у прибывающих в страну граждан. Об этом говорится в сообщении на сайте Главного таможенного управления КНР.

"С 8 января 2023 года ПЦР-тестирование на коронавирус для всех прибывающих лиц будет отменено", — отмечается в публикации.

Кроме того, власти Поднебесной перестанут проверять на коронавирус замороженные и охлаждённые продукты, поступающие в страну из-за границы.