Китай с 8 января отменяет ПЦР-тесты для приезжающих в страну
Власти Китая с 8 января 2023 года отменяют обязательную проверку на наличие коронавируса у прибывающих в страну граждан. Об этом говорится в сообщении на сайте Главного таможенного управления КНР.
"С 8 января 2023 года ПЦР-тестирование на коронавирус для всех прибывающих лиц будет отменено", — отмечается в публикации.
Кроме того, власти Поднебесной перестанут проверять на коронавирус замороженные и охлаждённые продукты, поступающие в страну из-за границы.
Ранее Лайф рассказывал, что в китайской провинции Чжэцзян врачи ежедневно фиксируют более миллиона случаев заражения коронавирусом.
Новости
Врач объяснил, какие "сюрпризы" ждут тех, кто собрался встретить Новый год в корректирующем белье
вчера в 10:08
"Дружите, делитесь радостью и мандаринами!": Герои любимых мультфильмов поздравили россиян с Новым годом
вчера в 10:06
Прокуратура Петербурга нашла в клипе Oxxxymiron призывы к сепаратизму
вчера в 10:05
ТАСС / Артём Иванов