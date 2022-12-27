Чем опасна для россиян вспышка ковида в Китае В Китае беспрецедентный всплеск заболеваемости CoViD-19: ежедневно вирус находят уже у десятков миллионов. Крематории и больницы крупных городов Поднебесной переполнены. Чем это грозит России? 21143 21143 Обложка © ТАСС / ZUMA

Что пишут СМИ про вспышку в Китае

250 миллионов человек заразились коронавирусом в Китае, сообщают мировые агентства. Они связывают мощную вспышку ковида, которая вызвана уже известными вариантами омикрона, с отказом Пекина от политики "нулевой терпимости" и ослаблением коронавирусных ограничений. Известно, что 37 миллионов китайцев ежедневно получают положительный анализ. Российские эксперты считают, что эта волна уже проникает в Россию и наряду с зимним гриппом преследует россиян. Однако для того, чтобы разобраться, как лечить заболевших — госпитализировать или на дому, необходимо делать тесты.

Видео из больницы провинции Чжэцзян, где выявляют за сутки более миллиона случаев заражения ковидом, — население провинции насчитывает примерно 64,5 млн человек. Видео © Telegram

Граничащая с Поднебесной Индия ввела обязательное тестирование на ковид для пассажиров, следующих из Китая, Японии, Южной Кореи, Гонконга и Таиланда. КНР больше не будет публиковать данные о случаях заболевания коронавирусом по стране, сообщает Reuters.

— Китай оценил всплеск заболеваемости коронавирусом — заражаются 37 миллионов человек в день, — отмечает Bloomberg, объясняя бушующий вирус после трёх лет сдерживания отменой локдаунов и особых мер. "Вспышка переходит из городских центров в сельские районы Китая, где часто не хватает медицинских ресурсов. Больницы в крупных городах, включая Пекин и Шанхай, переполнены внезапным наплывом пациентов, в то время как крематории с трудом справляются с наплывом умерших".

По информации Reuters, один из свидетелей видел очередь из примерно 40 катафалков у китайского крематория. Персонал был одет в защитные костюмы. О том, что крематории не могут сжечь всех, пишут и другие западные СМИ.

— По оценкам китайских чиновников, за последние три недели около 250 миллионов человек в стране заразились CoViD-19. Замдиректора Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Сунь Ян представил цифры на закрытой встрече высокопоставленных чиновников. Это 18% населения, включая 37 миллионов человек, которые были инфицированы за один только вторник. Уровень заражения продолжает расти, более половины населения Пекина и Сычуани уже инфицировано. По словам чиновников, больницы в Баодине и Ланфане вынуждены разворачивать машины скорой помощи и больных. Даже крематориям приходится отказывать родственникам умерших, — передаёт Fox News.

Эксперты — о коронавирусе в Китае

— Ковид никуда не делся, — комментирует военный врач Михаил Супотницкий. — Нужно быть осторожными, не ездить в Китай и носить маски. Дело в том, что природные очаги этой болезни до сих пор не установлены, нужно просто понимать, что она всегда рядом. А ковид — совсем не грипп, даже если протекает в лёгкой форме.

Учёные выяснили, что в Китае бушуют штаммы, проникшие в страну извне: переданные образцы напоминают субварианты "омикрона" BF.7 и BA.5.2, которые были широко распространены на территории России и в США. В регионе Внутренняя Монголия вспышку вызвал вариант BF.7, который оттуда попал в Пекин. По мнению биофизика Игоря Артюхова, резкая вспышка может быть связана с тем, что до этого не регистрировали заболевших и тех, у кого выявлен положительный тест на вирус.

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— Если всё же выяснится, что это новый подвид, то он распространится на весь мир. В какой-то степени ситуация может быть связана и с тем, что китайская вакцина не очень эффективна. Она не пользуется популярностью в мире, — считает Артюхов.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов полагает, что в Китае, да и в России сейчас происходит иммунизация живой вакциной, а главная цель вируса — "найти нового хозяина".

— Ошибка многих мировых СМИ в том, что тех, кто имеет положительный анализ, называют заболевшими. В этом случае они не всегда заболевшие, часто это просто носители латентной формы, которые получили положительный анализ. Предлагаю дифференцировать коллегам и журналистам реально заболевших клинической картиной от выявленных заражённых. При любой эпидемии количество клинически выраженных форм в десять раз меньше. Поэтому не нужно противиться этой вспышке. Бессмысленно бороться с цунами, которое всё равно пройдёт. Вирус — это такая вещь, которая обходит землю и останавливается только тогда, когда 99% людей на земле получат к нему антитела, то есть выработают иммунитет, — уверен Жемчугов.

По мнению эксперта, эти цифры не представляют опасности. Так как тяжело болеют сейчас только совсем пожилые люди либо имеющие какие-то серьёзные заболевания. "У всех остальных идёт иммунизация живой вакциной против коронавируса, которая создана самой природой". Также Владислав Жемчугов считает, что вирус из Китая уже добрался до России. Заболевшим людям необходимо делать тесты на грипп и "корону". И это будет основанием, чтобы правильно лечить и при необходимости госпитализировать заражённых.

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— Сейчас грипп H1N1, так называемый испанский грипп, опаснее, чем текущий коронавирус. Цель вируса — найти нового хозяина, поскольку люди уже имеют в большинстве коллективный иммунитет, он размножается только в лёгкой форме. Он найдёт нового хозяина, и в течение года мы увидим, где он будет дальше жить — среди медуз, улиток, опять летучих мышей или других видов, — говорит Жемчугов.

Летом Лайф писал о новом подвиде штамма "омикрон" – BA-2.75. Напомним, тогда новости о вспышке болезни пришли из индийской столицы Нью-Дели. Геновариант "стелс-омикрона" назвали "рыбы". Коварство двойной мутации в короне "рыб" привело тогда к наибольшему сродству S-белка коронавируса и человеческого ангиотензинпревращающего фермента 2. Подобная близость с рецепторами людей позволила инфекции распространяться с большим эффектом. Также за счёт мутации "рыбы" обходили нейтрализующие антитела, которые вырабатываются в ответ на вакцинацию или перенесённый CoViD-19.

Авторы Дмитрий Шестопалов