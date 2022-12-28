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28 декабря, 10:06

"Дружите, делитесь радостью и мандаринами!": Герои любимых мультфильмов поздравили россиян с Новым годом

Персонажи студии "Союзмультфильм" поздравили россиян с Новым годом

Персонажи студии "Союзмультфильм" поздравили россиян с Новым годом. Среди них Умка, Дядя Фёдор и другие. Плейлист "Новогодние волшебности" вышел на HiFi-стриминге "Звук".

"Главное, чтобы сегодня и в наступающем году люди вокруг были… ну и звери, конечно, тоже! Все хорошие и самые родные! А если что не так, приезжайте к нам в Простоквашино!" — говорит персонаж известного мультсериала Дядя Фёдор.

"Дорогие друзья, мы с Тайке и моей мамой поздравляем вас с наступающим Новым годом, живите дружно, мы будем встречать новый год на Крайнем Севере самые первые, но мы от этого не загордимся", — сказал Умка из одноимённого мультика.

"Желаю вам и в Новом году оставаться разными и такими замечательными!" поздравила Клеточка из мультфильма "Зебра в клеточку".

"Новый год наступает для всех — и для девочек, и для мальчиков. В городе и в деревне. Дружите, делитесь радостью и мандаринами", — сказала Зо из мультфильма "Оранжевая корова".

"Не забывайте верить в чудеса": Звёзды музыкальных хит-парадов поздравили россиян с Новым годом

"Не забывайте верить в чудеса": Звёзды музыкальных хит-парадов поздравили россиян с Новым годом

Ранее Лайф писал о том, что сервис "VK Музыка" представил эксклюзивный новогодний альбом из 12 композиций, каждую из которых совместно записали популярные современные исполнители и легенды российской эстрады.

Обложка ©

“Зима в Простоквашино”, режиссёр — Владимир Попов, сценарист — Эдуард Успенский / Kinopoisk.ru

Илья Суриков

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