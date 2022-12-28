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28 декабря, 10:19

Мантуров исполнит мечты семи детей в рамках акции "Ёлка желаний"

Вице-премьеры и министры продолжают принимать участие в акции "Ёлка желаний". Так, глава Минпромторга Денис Мантуров исполнит мечты семи детей. Например, он поможет шестилетнему Глебу из Владимирской области, 11-летнему Андрею из Воронежской области и 16-летнему Дмитрию из Архангельской области претворить в жизнь заветное желание — прокатиться на танке. Кроме того, 11-летний Артём из Архангельской области и 14-летний Никита из Петербурга побывают на космодроме, пятилетний Максим из Приморского края встретится с космонавтом, а 12-летняя Дарья сможет прокатиться на электромотоцикле "Аурус". Об этом сообщает пресс-служба Правительства России.

Мантуров выполнит семь просьб детей в рамках акции "Ёлка желаний". Видео © Telegram / Правительство России

В свою очередь, вице-премьер Александр Новак исполнит мечту Сергея встретиться с игроками ФК "Спартак". Зампред правительства организует 13-летнему Адаму Гамалю Абдель Хамиду из Удмуртии встречу с баскетбольным клубом "Уникс" и подарит робота пятилетнему Никите из Донецкой Народной Республики. А заместитель главы кабмина Дмитрий Григоренко проведёт для шестилетней Виктории из Самарской области экскурсию в студию московского детского радио.

Вице-премьеры и министры приняли участие в акции "Ёлка желаний". Видео © Telegram / Правительство РФ

"Глава МЧС Александр Куренков выбрал три письма от детей, ждущих подарков. Он пообещал девятилетней Полине из Москвы осуществить её мечту попробовать себя в роли кинолога, четырёхлетнему Яну из Татарстана — полёт на вертолёте, а пятилетнему Юре из Смоленской области — побывать в пожарной части", — сказано в сообщении кабмина.

Не остался в стороне и министр природы Александр Козлов. Он исполнит желание семилетнего Глеба из Ростовской области, который хочет погладить пингвина. Глава Минприроды пригласил ребёнка вместе посетить Московский зоопарк, посмотреть на этих птиц и покормить их. Между тем руководитель Минвостокразвития Алексей Чекунков подарит Ярославу из Ненецкого автономного округа ноутбук и книгу о Дальнем Востоке.

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Ранее Лайф уже писал, что вице-премьеры и министры принимают участие в акции "Ёлка желаний". Так, зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко поможет 13-летней Александре из Приморья претворить в жизнь заветное желание и посетить мемориальный комплекс "Мамаев курган".

Обложка ©

Telegram / Правительство России

Никита Осипов

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