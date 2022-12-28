Пьяный россиянин не оценил гирлянду на кухне и попытался задушить ею жену

Как рассказала пострадавшая, её супруг целый день выпивал крепкие напитки, после чего лёг спать. Женщина в этот момент решила украсить кухню перед Новым годом. Проснувшись, мужчина увидел старую гирлянду, которая светила лишь одним цветом, что сильно расстроило его. Между парой разгорелся конфликт, в ходе которого подвыпивший мужчина сорвал гирлянду и попытался задушить ею супругу. Однако та смогла высвободиться и убежала из квартиры. В итоге против нетрезвого любителя новогодних украшений возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.