Пьяный россиянин не оценил гирлянду на кухне и попытался задушить ею жену
В Красноярском крае мужчина попытался задушить жену гирляндой, которая ему не понравилась
Гирлянда, которой пьяный житель Красноярского края пытался задушить жену. Обложка © Пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю
Житель посёлка Первомайский в Красноярском крае решил задушить жену гирляндой, свет и цвет которой ему не понравился. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Как рассказала пострадавшая, её супруг целый день выпивал крепкие напитки, после чего лёг спать. Женщина в этот момент решила украсить кухню перед Новым годом. Проснувшись, мужчина увидел старую гирлянду, которая светила лишь одним цветом, что сильно расстроило его. Между парой разгорелся конфликт, в ходе которого подвыпивший мужчина сорвал гирлянду и попытался задушить ею супругу. Однако та смогла высвободиться и убежала из квартиры. В итоге против нетрезвого любителя новогодних украшений возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.
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