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28 декабря, 10:16

Пьяный россиянин не оценил гирлянду на кухне и попытался задушить ею жену

В Красноярском крае мужчина попытался задушить жену гирляндой, которая ему не понравилась

<p>Гирлянда, которой пьяный житель Красноярского края пытался задушить жену. Обложка © <a href="https://24.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/34708998/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю</a></p>

Гирлянда, которой пьяный житель Красноярского края пытался задушить жену. Обложка © Пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю

Житель посёлка Первомайский в Красноярском крае решил задушить жену гирляндой, свет и цвет которой ему не понравился. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Как рассказала пострадавшая, её супруг целый день выпивал крепкие напитки, после чего лёг спать. Женщина в этот момент решила украсить кухню перед Новым годом. Проснувшись, мужчина увидел старую гирлянду, которая светила лишь одним цветом, что сильно расстроило его. Между парой разгорелся конфликт, в ходе которого подвыпивший мужчина сорвал гирлянду и попытался задушить ею супругу. Однако та смогла высвободиться и убежала из квартиры. В итоге против нетрезвого любителя новогодних украшений возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.

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Артур Белкин

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