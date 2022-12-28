Погода помешала Путину посетить Псковскую область
Песков: Поездка Путина в Псковскую область отменилась из-за нелётной погоды
Президент России Владимир Путин не сможет 28 декабря отправиться в Псковскую область из-за нелётной погоды, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Он сегодня должен был вечером лететь в Псковскую область в командировку, но в итоге по лётным условиям это не представляется возможным, поэтому он проведёт в режиме видеоконференции из Петербурга мероприятие, в ходе которого состоится запуск завода "Титан-Полимер", — заявил Песков.
Напомним, Владимир Путин в эти дни находится в Санкт-Петербурге, где 26–27 декабря проходил неформальный саммит глав стран СНГ. Во второй день лидеры государств отправились на экскурсию по Государственному Русскому музею, после чего Путин пообщался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.