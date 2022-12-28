Погода помешала Путину посетить Псковскую область

"Он сегодня должен был вечером лететь в Псковскую область в командировку, но в итоге по лётным условиям это не представляется возможным, поэтому он проведёт в режиме видеоконференции из Петербурга мероприятие, в ходе которого состоится запуск завода "Титан-Полимер", — заявил Песков.