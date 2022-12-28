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28 декабря, 10:23
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Погода помешала Путину посетить Псковскую область

Песков: Поездка Путина в Псковскую область отменилась из-за нелётной погоды

Президент России Владимир Путин не сможет 28 декабря отправиться в Псковскую область из-за нелётной погоды, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он сегодня должен был вечером лететь в Псковскую область в командировку, но в итоге по лётным условиям это не представляется возможным, поэтому он проведёт в режиме видеоконференции из Петербурга мероприятие, в ходе которого состоится запуск завода "Титан-Полимер", — заявил Песков.

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Напомним, Владимир Путин в эти дни находится в Санкт-Петербурге, где 26–27 декабря проходил неформальный саммит глав стран СНГ. Во второй день лидеры государств отправились на экскурсию по Государственному Русскому музею, после чего Путин пообщался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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kremlin.ru

Александр Юнашев

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Светланавчера в 14:56

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