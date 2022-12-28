Путешествия на авто и гастротуры: Какие поездки россияне запланировали на новогодние праздники

Автотур стал самой популярной тематикой для новогоднего путешествия, его выбрал каждый третий россиянин (30%). Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого компанией "Ренессанс страхование" совместно с маркетплейсом авторских туров YouTravel.me, которые оказались в распоряжении Лайфа.

Согласно данным исследования, также популярностью в новогодние каникулы пользуются гастротуры. Попробовать необычные блюда стремится каждый пятый (20%) россиянин. Ещё 12% соотечественников вместо поездок за границу и гастротуров решили приобрести экскурсию в другой российский регион.

Россияне начинают задумываться о путешествиях в период новогодних праздников ещё в ноябре — в последний месяц осени спрос на страховые полисы для таких поездок увеличился в три раза, рост продолжился и в декабре. В большинстве случаев россияне бронируют туры от трёх до семи дней, на втором месте в текущем году стоят полисы, действие которых распространяется на период до двух недель (29%). Третьими по востребованности стали страховки со сроком от двух до трёх недель (18%).

"Популярными направлениями для новогоднего отдыха стали Израиль, Казахстан, Узбекистан и Грузия. В пятёрку лидеров у путешественников, выбирающих полис на нашем сайте, впервые вошло Королевство Марокко", — отметил Артём Искра, управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования "Ренессанс страхование".