Бастрыкин поручил доложить ему о деталях ДТП на Кубани, в котором погибли дети

Обстоятельства ДТП на Кубани, в котором погибли двое детей, а ещё двое остались инвалидами, будут доложены председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Такое поручение он дал руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю.

На сайте ведомства говорится, что на видеохостинге вышел сюжет о том, что три года назад в крае произошло трагическое ДТП. Родители погибших и пострадавших детей не смогли добиться справедливости и обратились к главе СК России. Как говорится в публикации, водитель автомобиля, не справившись с управлением, вылетел на обочину.