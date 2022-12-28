Бастрыкин поручил доложить ему о деталях ДТП на Кубани, в котором погибли дети
Обстоятельства ДТП на Кубани, в котором погибли двое детей, а ещё двое остались инвалидами, будут доложены председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Такое поручение он дал руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю.
На сайте ведомства говорится, что на видеохостинге вышел сюжет о том, что три года назад в крае произошло трагическое ДТП. Родители погибших и пострадавших детей не смогли добиться справедливости и обратились к главе СК России. Как говорится в публикации, водитель автомобиля, не справившись с управлением, вылетел на обочину.
"В автомобиле находились четверо несовершеннолетних. Родители уверены, что следствие, проведённое сотрудниками полиции, проводилось поверхностно. В настоящее время уголовное дело рассматривается в суде", — сообщает пресс-служба СК РФ.
Ранее Лайф писал, что Бастрыкин запросил доклад об обстоятельствах страшного пожара в ТЦ на Кубани. Напомним, крупный пожар произошёл в торговом центре "Вега" в станице Тбилисской.