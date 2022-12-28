Украинский министр рассказал, как "на коленях" просил у Маска Starlink

Украинский министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров заявил, что "на коленях" просил у главы компании SpaceX Илона Маска доступ к глобальной системе спутниковой связи Starlink. Об этом он сказал в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.

"Я просто стоял на коленях, умоляя их начать работу на Украине, и обещал, что мы установим мировой рекорд", — сказал Фёдоров.