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28 декабря, 19:11

Украинский министр рассказал, как "на коленях" просил у Маска Starlink

Украинский министр Фёдоров заявил, что "на коленях" просил у Маска терминалы Starlink

Украинский министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров заявил, что "на коленях" просил у главы компании SpaceX Илона Маска доступ к глобальной системе спутниковой связи Starlink. Об этом он сказал в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.

"Я просто стоял на коленях, умоляя их начать работу на Украине, и обещал, что мы установим мировой рекорд", — сказал Фёдоров.

По его мнению, получение Украиной терминалов Starlink помогло "спасти тысячи жизней". По данным агентства, страна получила от SpaceX около 24 тысяч точек доступа к глобальной системе Starlink. Фёдоров на днях говорил, что вскоре Киев получит ещё десять тысяч единиц оборудования.

На Украине отключилось 1300 терминалов Starlink

На Украине отключилось 1300 терминалов Starlink

Лайф рассказывал, что в середине октября Илон Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Он сказал, что последовал совету экс-посла в ФРГ Андрея Мельника, который обматерил его после слов о сохранении Крыма в составе России. Однако вскоре Маск сообщил, что передумал и продолжит поддерживать бесплатную работу Starlink на Украине. Позже он раскрыл, что оплачивает работу более чем половины терминалов Starlink на Украине.

Андрей Григорьев

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