Украинский министр рассказал, как "на коленях" просил у Маска Starlink
Украинский министр Фёдоров заявил, что "на коленях" просил у Маска терминалы Starlink
Украинский министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров заявил, что "на коленях" просил у главы компании SpaceX Илона Маска доступ к глобальной системе спутниковой связи Starlink. Об этом он сказал в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.
"Я просто стоял на коленях, умоляя их начать работу на Украине, и обещал, что мы установим мировой рекорд", — сказал Фёдоров.
По его мнению, получение Украиной терминалов Starlink помогло "спасти тысячи жизней". По данным агентства, страна получила от SpaceX около 24 тысяч точек доступа к глобальной системе Starlink. Фёдоров на днях говорил, что вскоре Киев получит ещё десять тысяч единиц оборудования.
Лайф рассказывал, что в середине октября Илон Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Он сказал, что последовал совету экс-посла в ФРГ Андрея Мельника, который обматерил его после слов о сохранении Крыма в составе России. Однако вскоре Маск сообщил, что передумал и продолжит поддерживать бесплатную работу Starlink на Украине. Позже он раскрыл, что оплачивает работу более чем половины терминалов Starlink на Украине.
Новости
"Это совсем не прозрение": Лавров объяснил скандальное заявление Меркель о Минских соглашениях
вчера в 18:57
Минобрнауки рекомендует вузам включить курс по военной подготовке в программы с 1 сентября
вчера в 18:55
На Ставрополье экс-полицейского приговорили к 15 годам колонии за организацию интим-услуг
вчера в 18:39