Путин провёл телефонные переговоры с президентом Кубы Диас-Канелем

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

"Проведён обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества. Подтверждена готовность к последовательной реализации договорённостей, достигнутых по итогам визита президента Кубы в Россию с 19 по 22 ноября, при должном учёте предложений и пожеланий кубинской стороны", — сказано в сообщении.

Особое внимание в ходе беседы лидеры уделили взаимовыгодным совместным проектам в области энергетики и промышленности. Президенты выразили настрой на дальнейшее усиление стратегического сотрудничества между двумя странами.

Путин заранее поздравил Диас-Канеля с национальным праздником Кубы — Днём освобождения, который отмечается 1 января. Российский лидер пожелал благополучия кубинскому народу. Главы государств также поздравили друг друга с наступающим Новым годом и договорились активизировать контакты на различных уровнях.