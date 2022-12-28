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28 декабря, 19:15

Путин провёл телефонные переговоры с президентом Кубы Диас-Канелем

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

"Проведён обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества. Подтверждена готовность к последовательной реализации договорённостей, достигнутых по итогам визита президента Кубы в Россию с 19 по 22 ноября, при должном учёте предложений и пожеланий кубинской стороны", — сказано в сообщении.

Особое внимание в ходе беседы лидеры уделили взаимовыгодным совместным проектам в области энергетики и промышленности. Президенты выразили настрой на дальнейшее усиление стратегического сотрудничества между двумя странами.

Путин заранее поздравил Диас-Канеля с национальным праздником Кубы — Днём освобождения, который отмечается 1 января. Российский лидер пожелал благополучия кубинскому народу. Главы государств также поздравили друг друга с наступающим Новым годом и договорились активизировать контакты на различных уровнях.

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Ранее президент Кубы Диас-Канель назвал прекрасными отношения с Россией. В ноябре он напомнил, что обе страны находятся под санкциями, подвергаются клевете, а также испытывают давление со стороны целого ряда капиталистических держав.

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ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ

Никита Осипов

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