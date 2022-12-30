В честь 100-летней годовщины образования СССР россияне ответили на вопрос, с чем у них ассоциируется это давно не существующее, но тёплое сердцу государство. Согласно приведённым kp.ru данным, почти половина (47%) вспоминают Советский Союз в контексте своего детства и молодости.

Ещё 11% заявили, что для них СССР — вера в светлое будущее, где каждый знал, что всё будет хорошо, а 10% вспомнили дружбу народов. При этом 9% рассказали про великие открытия и достижения советской науки и ещё столько же — о победе над фашизмом. Чуть меньше (4%) вспомнили про ощущение поддержки и доверия, 3% — про комсомол и пионерию.

Но была и ложка дёгтя: 3% заявили об огромных очередях за товарами народного потребления и дефиците, а ещё столько же — о ГУЛАГе и железном занавесе. 2% выбрали вариант "другое".

"Это детство и вера в светлое будущее", — написал читатель.

"Да, это просто моё детство", — поддержал его другой.

"СССР — это надёжность и стабильность. Во всём. Ощущение, что мы вместе, а не былинка на ветру", — вспомнил третий.

"Это вечный формализм и обязаловка. А из хорошего — люди были другие", — не согласился с ними респондент.

"СССР был разным... Было много чего хорошего и не очень", — добавил ещё один.