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Опубликовано 30 декабря 2022, 17:12

Россияне рассказали, с чем у них ассоциируется СССР

Почти половина россиян связали СССР со своим детством и молодостью, показал опрос

В честь 100-летней годовщины образования СССР россияне ответили на вопрос, с чем у них ассоциируется это давно не существующее, но тёплое сердцу государство. Согласно приведённым kp.ru данным, почти половина (47%) вспоминают Советский Союз в контексте своего детства и молодости.

Ещё 11% заявили, что для них СССР — вера в светлое будущее, где каждый знал, что всё будет хорошо, а 10% вспомнили дружбу народов. При этом 9% рассказали про великие открытия и достижения советской науки и ещё столько же — о победе над фашизмом. Чуть меньше (4%) вспомнили про ощущение поддержки и доверия, 3% — про комсомол и пионерию.

Но была и ложка дёгтя: 3% заявили об огромных очередях за товарами народного потребления и дефиците, а ещё столько же — о ГУЛАГе и железном занавесе. 2% выбрали вариант "другое".

"Это детство и вера в светлое будущее", — написал читатель.

"Да, это просто моё детство", поддержал его другой.

"СССР это надёжность и стабильность. Во всём. Ощущение, что мы вместе, а не былинка на ветру", вспомнил третий.

"Это вечный формализм и обязаловка. А из хорошего люди были другие", — не согласился с ними респондент.

"СССР был разным... Было много чего хорошего и не очень", добавил ещё один.

Почему люди в России живут лучше, чем в СССР
Почему люди в России живут лучше, чем в СССР

Лайф писал о другом опросе на данную тему. По данным ВЦИОМа, 48% россиян хотели бы восстановить СССР сегодня, а 37% высказались против такого решения. При этом 41% считают это скорее невозможным, а 25% — безусловно невозможным.

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Матвей Шандрыголов
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