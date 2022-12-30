Украина вышла из соглашения с Россией об охране пограничных водных объектов

Представитель кабинета министров в Верховной раде Украины Тарас Мельничук заявил, что киевские власти расторгли соглашение между Украиной и РФ о совместном использовании и охране пограничных водных объектов.

"Прекращено действие соглашения между Украиной и РФ о совместном использовании и охране пограничных водных объектов, которое было осуществлено 19 октября 1992 года в городе Киеве", — написал Мельничук в "Телеграме".

Согласно документу, такими водными объектами являются участки рек и поверхностных водостоков, по которым проходит госграница между Украиной и Россией, и другие поверхностные воды на пересечении границы.