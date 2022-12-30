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30 декабря, 17:30

Украина вышла из соглашения с Россией об охране пограничных водных объектов

Представитель кабинета министров в Верховной раде Украины Тарас Мельничук заявил, что киевские власти расторгли соглашение между Украиной и РФ о совместном использовании и охране пограничных водных объектов.

"Прекращено действие соглашения между Украиной и РФ о совместном использовании и охране пограничных водных объектов, которое было осуществлено 19 октября 1992 года в городе Киеве", — написал Мельничук в "Телеграме".

Согласно документу, такими водными объектами являются участки рек и поверхностных водостоков, по которым проходит госграница между Украиной и Россией, и другие поверхностные воды на пересечении границы.

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Лайф писал, что Украина вышла из соглашения с Россией о взаимном признании документов об образовании и учёных степеней. Он действовал 22 года.

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Shutterstock

Ирина Фальке

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