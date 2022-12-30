"Аэрофлот" выкупил у ирландского лизингодателя 10 самолётов Boeing 777-300
Авиакомпания "Аэрофлот" выкупила у ирландского лизингодателя ещё 10 "Боингов" иностранного производства. В пресс-службе компании заявили, что и дальше продолжат заключать подобные сделки, дабы сохранить свой иностранный авиапарк и расширить возможности по его использованию.
"Аэрофлот" выкупил и получил права собственности на 10 дальнемагистральных самолётов Boeing 777-300ER, которые с 2013 и 2014 годов находились в финансовом лизинге от ирландской лизинговой компании", — говорится в опубликованном сообщении.
Перевозчик подчеркнул, что решение подтверждает его ответственный подход к выполнению своих обязательств, а сама сделка была проведена с учётом всех разрешений российских и зарубежных регуляторов.
А в сентябре "Аэрофлот" и Объединённая авиастроительная корпорация подписали соглашение о намерениях на поставку 339 самолётов до 2030 года. Церемония прошла на Восточном экономическом форуме.
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