"Аэрофлот" выкупил у ирландского лизингодателя 10 самолётов Boeing 777-300

Авиакомпания "Аэрофлот" выкупила у ирландского лизингодателя ещё 10 "Боингов" иностранного производства. В пресс-службе компании заявили, что и дальше продолжат заключать подобные сделки, дабы сохранить свой иностранный авиапарк и расширить возможности по его использованию.

"Аэрофлот" выкупил и получил права собственности на 10 дальнемагистральных самолётов Boeing 777-300ER, которые с 2013 и 2014 годов находились в финансовом лизинге от ирландской лизинговой компании", — говорится в опубликованном сообщении.

Перевозчик подчеркнул, что решение подтверждает его ответственный подход к выполнению своих обязательств, а сама сделка была проведена с учётом всех разрешений российских и зарубежных регуляторов.