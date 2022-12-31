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31 декабря, 05:01

Учёные раскрыли, какая добавка улучшает умственные способности школьников

Nutrients: Добавки с железом повышают интеллект школьников

Добавки с железом могут улучшить интеллект детей и подростков. Данную теорию подтвердили учёные из Университета Цинхуа, их исследование было опубликовано в журнале Nutrients.

Исследователи проанализировали девять работ с 1196 участниками из пяти стран и выяснили, что железо действительно оказывает положительное влияние на интеллект детей и подростков, причём показатели тестов на интеллект улучшались с увеличением дозы железа. А вот значительного влияния на внимание, кратковременную и долговременную память, а также на успеваемость в школе обнаружено не было, что опровергает предположения специалистов об отклонении в поведении несовершеннолетних, о задержке развития мозга и ухудшении успеваемости из-за дефицита железа в организме.

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Исследователи отметили, что от дефицита железа страдает примерно 4% детей и подростков в возрасте 5–19 лет в странах с высокими доходами населения и 23% — в странах с уровнем доходов ниже среднего.

Ранее учёные из Токийского университета в ходе исследования пришли к выводу, что спонтанные движения маленьких детей помогают им развивать сенсомоторную систему. Для проведения исследования эксперты взяли 12 новорождённых и 10 младенцев.

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Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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