Учёные раскрыли, какая добавка улучшает умственные способности школьников

Исследователи проанализировали девять работ с 1196 участниками из пяти стран и выяснили, что железо действительно оказывает положительное влияние на интеллект детей и подростков, причём показатели тестов на интеллект улучшались с увеличением дозы железа. А вот значительного влияния на внимание, кратковременную и долговременную память, а также на успеваемость в школе обнаружено не было, что опровергает предположения специалистов об отклонении в поведении несовершеннолетних, о задержке развития мозга и ухудшении успеваемости из-за дефицита железа в организме.