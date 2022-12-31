Россиян призвали проверить, сможет ли их гаджет потянуть WhatsApp в Новом году
Эксперт Кузьменко: Владельцы смартфонов с устаревшей ОС не смогут пользоваться WhatsApp
Уже с начала следующего года WhatsApp перестанет работать на устройствах со старой версией операционных систем. Об этом россиянами напомнил старший специалист центра цифровой экспертизы "Роскачества" по исследованию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.
В беседе с агентством "Прайм" эксперт объяснил, что пока WhatsApp поддерживается на Android с операционной системой 4.1 и новее, на iPhone с операционной системой iOS 12 и новее, на телефонах с KaiOS 2.5.0 и новее, включая JioPhone и JioPhone 2. По его словам, среди устаревших моделей можно выделить iPhone 5 и 5с, модели компаний Sony, LG, Samsung и других.
"Если ваше устройство имеет операционную систему ниже рекомендованной, то доступ к мессенджеру вам будет закрыт. Проверить версию ОС можно в настройках", — подчеркнул Кузьменко.
Лайф уже рассказывал, что пользователи WhatsApp и Telegram могут стать объектами слежки, причём все их перемещения будут видны с абсолютной точностью. Мошенники могут рассылать спам и ботов для сбора информации о местоположении смартфона, кражи банковских данных. А ранее в "Роскачестве" объяснили, почему Telegram надёжнее WhatsApp. По мнению экспертов, сервис Павла Дурова лучше защищает конфиденциальность пользователей. А ещё мошенники зачастую с помощью WhatsApp проверяют, активен ли номер телефона. К примеру, если за ним закреплён аккаунт в мессенджере, то аферисты могут звонить абоненту, представляясь сотрудником службы безопасности какого-нибудь банка.
Unsplash