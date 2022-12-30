Чёрная метка: Кому с Нового года придётся удалить WhatsApp Популярный мессенджер станет недоступным на смартфонах от Apple, Samsung и Huawei после 31 декабря 2022 года. 29 декабря, 23:40 Фото © Shutterstock

На каких моделях не будет работать WhatsApp

С наступлением Нового года мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) перестанет работать на более чем четырёх десятках моделей смартфонов, в том числе от компаний Apple, Samsung, Sony и LG.

Причина, по которой разработчики программы прекращают поддержку этих устройств, в нежелании обеспечивать совместимость кодов для версий, выпущенных около десяти лет назад, а без этого стабильная работа мессенджера невозможна. Поэтому, чтобы не портить имидж своего продукта и не нести дополнительных трудозатрат, WhatsApp представил перечень устройств от наиболее популярных брендов, для которых поддержка будет прекращена.

В список вошли iPhone 5, iPhone 5c, Archos 53 Platinum, Grand S Flex ZTE, Grand X Quad V987 ZTE, HTC Desire 500, Huawei Ascend D, Huawei Ascend D1, Huawei Ascend D2, Huawei Ascend G740, Huawei Ascend Mate, Huawei Ascend P1, Quad XL, Lenovo A820, LG Enact, LG Lucid 2, LG Optimus 4X HD, LG Optimus F3, LG Optimus F3Q, LG Optimus F5, LG Optimus F6, LG Optimus F7, LG Optimus L2 II, LG Optimus L3 II, LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus L4 II, LG Optimus L4 II Dual, LG Optimus L5, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L5 II, LG Optimus L7, LG Optimus L7 II, LG Optimus L7 II Dual, LG Optimus Nitro HD, Memo ZTE V956, Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Trend II, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Xcover 2, Sony Xperia Arc S, Sony Xperia miro, Sony Xperia Neo L, Wiko Cink Five, Wiko Darknight ZT.

Какие есть варианты решения проблемы

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Специализированные издания, освещающие развитие программного обеспечения, предлагают пользователям гаджетов из списка перейти на более новые модели, но российские эксперты считают, что есть и другие варианты сохранения доступа к WhatsApp без замены аппарата.

— Что касается устройств на Android, то существуют специальные программы-"прошивки", которые позволят запускать мессенджер и на формально неподдерживаемых моделях, — утверждает Александр Золотарёв, директор компании FixIT. — С гаджетами на iOS всё несколько сложнее. Так, в этих случаях мессенджер очень привязан к ресурсам операционной системы, поэтому "сторонние" прошивки не гарантируют стабильной работы без обновления программного обеспечения устройства.

Из особенностей новых версий WhatsApp эксперт отметил две важные.

Во-первых, появление защиты пользователей от большого числа уведомлений в чатах. Мессенджер начнёт самостоятельно отключать уведомления во всех чатах на 256 и более участников. Данный функционал сконструирован так, что, если группа не превышает указанного ограничения, звук будет включён, а с появлением 257-го участника она сразу перейдёт в беззвучный режим.

Во-вторых, появится возможность восстанавливать сообщения, которые были стёрты из переписки по ошибке. При удалении сообщения рядом появится кнопка с надписью "отмена", и на это действие будет пять секунд. Функция предусмотрена только при варианте "удалить у меня".

Авторы Максим Греков