Шокирующие банковские прогнозы, которые сбываются: Что ждёт мир в 2023-м Датский Saxo Bank сделал прогнозы на 2023 год — они касаются не только экономики, но и политики. Им можно доверять — половина прошлогодних предсказаний банкиров сбылась. Что ждать миру? 25 декабря, 23:40 Обложка © Shutterstock

Инвестиционный Saxo Bank специализируется на биржевой торговле, поэтому прогнозы в области экономики — это один из обычных видов его деятельности. В конце каждого года этот банк публикует свои "шокирующие предсказания" о масштабных событиях на следующие 12 месяцев. В своём предыдущем прогнозе Saxo Bank предупреждал, что в 2022 году произойдёт новый виток холодной войны и обострится политический кризис в США, и это сбылось.

Глобальные предсказания на 2023 год

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Свои прогнозы на следующий год Saxo Bank назвал "Военная экономика", и это название ёмко отражает основную мысль, которую транслируют датские аналитики. Согласно их предположениям, времена, когда низкие процентные ставки могли способствовать мечтам о гармоничном мире, построенном на возобновляемых источниках энергии, равенстве и независимых центральных банках, прошли. В 2023 году мировая экономика перейдёт на военный режим и экономическая выгода каждой страны будет в приоритете перед идеями глобализации.

В деталях суть прогноза в следующем:

1. Конфликт на Украине "вернёт менталитет военной экономики" в масштабах, невиданных с 1945 года.

2. Мировые центральные банки вернутся к более консервативной политике и начнут вкладывать средства в такие традиционные активы, как золото. А цена золота увеличится с $1800 до $3000 за тройскую унцию.

3. Ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США ослабит доллар, что окажет непосредственное влияние на рост мировых цен.

4. Для сдерживания стремительно растущих цен правительства разных стран будут расширять контроль за ценообразованием. Это продолжение практики введения потолка цен на отдельные ресурсы, например на российские нефть и газ. В 2023 году в некоторых странах контроль могут ввести даже за зарплатами граждан. Это приведёт к ещё большему росту инфляции, а также снижению уровня жизни, но поддержит некоторые экономики на плаву.

5. Китай окончательно смягчит ограничения, связанные с CoViD-19, в результате чего резко повысится спрос на сырьевые товары.

6. Одна из стран полностью запретит производство мяса. При этом будет утверждаться, что производство растительного мяса или технология его выращивания в лаборатории сможет удовлетворить спрос. В итоге это негативно отразится на акциях мировых производителей мяса.

Что ждёт Европу

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Для Европы датские аналитики сделали отдельные предсказания. По их мнению, в следующем году в этой части мира произойдут три важных события:

Во-первых: появится решение о создании до 2028 года вооружённых сил Евросоюза. Это произойдёт в связи с опасениями, что США полностью откажутся от своих старых обязательств перед ЕС после возможного перемирия между Россией и Украиной. На новые вооружённые силы будет выделено 10 триллионов евро в течение 20 лет. Эти деньги привлекут за счёт облигаций, которые будут финансироваться на основе доли ВВП каждой страны – члена ЕС. Такое увеличение инвестиций поможет укрепить евро.

Во-вторых: Великобритания в будущем году может провести референдум об отказе от Брексита. В итоге произойдёт возврат этой страны в Евросоюз и британский фунт вырастет.

В-третьих: во Франции в отставку уйдёт президент Макрон и это откроет двери на главный пост Французской Республики для Марин Ле Пен. Однако аналитики не исключают, что Макрон может уйти из большой политики лишь на время.

Масштабные проекты

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Остальные прогнозы Saxo Bank касаются создания глобальных проектов. И эксперты датского банка предполагают следующее:

1. Должен появиться мегаэнергетический проект на триллион долларов. Для этого несколько миллиардеров и владельцев мировых технологических компаний объединятся в один консорциум, целью которого будет разработка новых технологий в области энергетики и искусственного интеллекта.

2. Страны ОПЕК+, Китай и Индия выйдут из Международного валютного фонда (МВФ) и будут использовать в торговле новую резервную валюту. Что снизит мировую зависимость от доллара.

3. Крупнейшие офшоры прекратят своё существование. Это произойдёт в связи с тем, что правительства разных стран решат получать больше налогов, так как эти средства будут необходимы для развития энергетики и обороны. В результате исчезнут "налоговые гавани" на Каймановых островах, Бермудах, Багамах, Маврикии и острове Мэн.

Финансовый аналитик инвестиционной компании "Регион" Михаил Киселёв считает, что не все прогнозы Saxo Bank следует воспринимать за чистую монету, но и относиться к ним как к астрологическим предсказаниям тоже не стоит.

— Что-то из объявленного датчанами весьма реалистично, например утверждения о ренессансе золота или возможных вариантах развития денежно-кредитной политики разных стран. А вот политические прогнозы балансируют на грани вероятности. Хотя именно политический прогноз прошлого года, сделанный этими банкирами, сбылся. Моё мнение, что релиз от Saxo Bank следует рассматривать как вероятности с более дальней перспективой, чем один год.

Авторы Максим Греков