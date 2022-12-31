SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
31 декабря, 03:40

На Красной площади мужчина попытался поджечь новогоднюю ёлку, облив её бензином

"Известия": Неизвестный облил бензином и попытался поджечь ёлку на Красной площади

Правоохранители пресекли попытку неизвестного мужчины поджечь новогоднюю ёлку на Красной площади. Об этом пишет газета "Известия".

Гражданин подошёл к новогоднему дереву с канистрой и бензином, облил и попытался поджечь. Однако осуществить задуманное у злоумышленника не получилось. Его заметили и оперативно задержали правоохранители. По словам свидетеля инцидента, место оцепили. Мотивы поступка мужчины пока не известны.

На Соборной площади Кремля украсили главную ёлку страны

На Соборной площади Кремля украсили главную ёлку страны

Ранее гендиректор юридической компании "Гебель и партнёры" Сергей Гебель и доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат юридических наук Оксана Васильева рассказали, что за покупку и реализацию незаконно срубленных елей может грозить от пяти тысяч рублей штрафа до двух лет принудительных работ.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров