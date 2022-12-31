На Красной площади мужчина попытался поджечь новогоднюю ёлку, облив её бензином
"Известия": Неизвестный облил бензином и попытался поджечь ёлку на Красной площади
Правоохранители пресекли попытку неизвестного мужчины поджечь новогоднюю ёлку на Красной площади. Об этом пишет газета "Известия".
Гражданин подошёл к новогоднему дереву с канистрой и бензином, облил и попытался поджечь. Однако осуществить задуманное у злоумышленника не получилось. Его заметили и оперативно задержали правоохранители. По словам свидетеля инцидента, место оцепили. Мотивы поступка мужчины пока не известны.
Ранее гендиректор юридической компании "Гебель и партнёры" Сергей Гебель и доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат юридических наук Оксана Васильева рассказали, что за покупку и реализацию незаконно срубленных елей может грозить от пяти тысяч рублей штрафа до двух лет принудительных работ.
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