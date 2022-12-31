На Красной площади мужчина попытался поджечь новогоднюю ёлку, облив её бензином

Правоохранители пресекли попытку неизвестного мужчины поджечь новогоднюю ёлку на Красной площади. Об этом пишет газета "Известия".

Гражданин подошёл к новогоднему дереву с канистрой и бензином, облил и попытался поджечь. Однако осуществить задуманное у злоумышленника не получилось. Его заметили и оперативно задержали правоохранители. По словам свидетеля инцидента, место оцепили. Мотивы поступка мужчины пока не известны.