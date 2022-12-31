Байден во время отпуска пошутил, что не знает о приближающихся выборах президента США
Американский лидер Джо Байден пошутил, что не знает о приближении выборов президента США, которые запланированы на 2024 год. Глава Белого дома сейчас проводит отпуск на острове Санта-Крус в Карибском море. Там он встретит Новый год вместе с семьёй.
Журналисты спросили Байдена, обсуждал ли он с родственниками во время отпуска возможность переизбрания на пост главы государства.
"Скоро предстоят выборы? Я этого не знал", — сказал действующий глава государства.
Также Байден выразил уверенность, что 2023-й будет хорошим годом. Кроме того, глава Белого дома рассказал, как приятно, что во время отпуска рядом с ним внуки, дочь и "вся чёртова семья".
Ранее сообщалось, что команда действующего американского лидера Джо Байдена стала готовиться к проведению его следующей предвыборной кампании. По данным газеты The Wall Street Journal, проработка вопросов идёт с учётом того, что нынешний президент может принять решение баллотироваться на второй срок. При этом Байден ещё должен посоветоваться по этому поводу с семьёй.
Flickr / The White House