Малкин стал вторым в списке лучших россиян-бомбардиров в НХЛ, обойдя легенду

Нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин обошёл Сергея Фёдорова и вышел на второе место в списке лучших российских бомбардиров в НХЛ. Это произошло благодаря заброшенной шайбе в матче регулярного чемпионата с "Нью-Джерси Девилз" (2:4).

Теперь на счету 36-летнего хоккеиста 1180 очков в 1016 матчах. Фёдоров, набравший за карьеру в НХЛ 1179 очков в 1248 играх, был вторым в рейтинге. Лидером является форвард "Вашингтона" Александр Овечкин, имеющий в активе 1452 балла в 1312 встречах.

Всего Малкин в нынешнем сезоне набрал 34 очка (12 голов и 22 передачи) в 36 играх.