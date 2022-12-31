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31 декабря, 02:51

Малкин стал вторым в списке лучших россиян-бомбардиров в НХЛ, обойдя легенду

Малкин набрал 1180-е очко и обошёл Фёдорова в списке лучших бомбардиров НХЛ среди россиян

Нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин обошёл Сергея Фёдорова и вышел на второе место в списке лучших российских бомбардиров в НХЛ. Это произошло благодаря заброшенной шайбе в матче регулярного чемпионата с "Нью-Джерси Девилз" (2:4).

Теперь на счету 36-летнего хоккеиста 1180 очков в 1016 матчах. Фёдоров, набравший за карьеру в НХЛ 1179 очков в 1248 играх, был вторым в рейтинге. Лидером является форвард "Вашингтона" Александр Овечкин, имеющий в активе 1452 балла в 1312 встречах.

Овечкин ещё на гол приблизился к званию лучшего снайпера НХЛ

Овечкин ещё на гол приблизился к званию лучшего снайпера НХЛ

Всего Малкин в нынешнем сезоне набрал 34 очка (12 голов и 22 передачи) в 36 играх.

Ранее Лайф писал, что форвард "Тампы-Бэй" Никита Кучеров стал первым россиянином, который набрал 50 очков в текущем сезоне НХЛ. Кроме того, он вышел на чистое первое место в списке лучших ассистентов.

Обложка ©

Twitter / Pittsburgh Penguins

Артур Лапсаков

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