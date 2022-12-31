Роналду объяснил, почему для продолжения карьеры выбрал "Аль-Наср"

Португалец Криштиану Роналду после перехода в клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии заявил, что его вдохновляет видение работы этой команды. 37-летний футболист также выразил желание попробовать силы в новом для себя чемпионате.

"Я очень хочу попробовать себя в новой футбольной лиге в другой стране. Видение работы "Аль-Насра" очень вдохновляет. Я рад присоединиться к своим товарищам по команде, чтобы вместе мы могли помочь ей добиться большего успеха", — сказал Роналду, чьи слова приводит пресс-служба клуба.