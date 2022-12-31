Роналду объяснил, почему для продолжения карьеры выбрал "Аль-Наср"
Роналду признался, что его вдохновляет видение работы саудовского клуба "Аль-Наср"
Португалец Криштиану Роналду после перехода в клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии заявил, что его вдохновляет видение работы этой команды. 37-летний футболист также выразил желание попробовать силы в новом для себя чемпионате.
"Я очень хочу попробовать себя в новой футбольной лиге в другой стране. Видение работы "Аль-Насра" очень вдохновляет. Я рад присоединиться к своим товарищам по команде, чтобы вместе мы могли помочь ей добиться большего успеха", — сказал Роналду, чьи слова приводит пресс-служба клуба.
Ранее появилась информация о переходе 37-летнего Роналду в "Аль-Наср". Чуть позже клуб из Саудовской Аравии официально объявил о подписании контракта с португальским игроком. Он рассчитан на два года. По информации СМИ, общая сумма трудового соглашения оценивается приблизительно в 100 миллионов евро. При этом ещё столько же Роналду получит по рекламным контрактам, что сделает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.
Twitter / Cristiano Ronaldo