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31 декабря, 01:31

Роналду объяснил, почему для продолжения карьеры выбрал "Аль-Наср"

Роналду признался, что его вдохновляет видение работы саудовского клуба "Аль-Наср"

Португалец Криштиану Роналду после перехода в клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии заявил, что его вдохновляет видение работы этой команды. 37-летний футболист также выразил желание попробовать силы в новом для себя чемпионате.

"Я очень хочу попробовать себя в новой футбольной лиге в другой стране. Видение работы "Аль-Насра" очень вдохновляет. Я рад присоединиться к своим товарищам по команде, чтобы вместе мы могли помочь ей добиться большего успеха", — сказал Роналду, чьи слова приводит пресс-служба клуба.

Ранее появилась информация о переходе 37-летнего Роналду в "Аль-Наср". Чуть позже клуб из Саудовской Аравии официально объявил о подписании контракта с португальским игроком. Он рассчитан на два года. По информации СМИ, общая сумма трудового соглашения оценивается приблизительно в 100 миллионов евро. При этом ещё столько же Роналду получит по рекламным контрактам, что сделает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

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Twitter / Cristiano Ronaldo

Иван Косицын

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