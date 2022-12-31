Клуб "Аль-Наср" официально объявил о переходе Криштиану Роналду

Футбольный клуб из Саудовской Аравии "Аль-Наср" официально объявил о подписании контракта с португальским игроком Криштиану Роналду. Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба команды.

"Это больше, чем просто история. Это трансфер, который не только вдохновит наш клуб на новые успехи, но и вдохновит нашу лигу и будущие поколения стать лучшей версией себя", — сказано в записи.