Клуб "Аль-Наср" официально объявил о переходе Криштиану Роналду
Роналду с футболкой клуба "Аль-Наср". Обложка © Twitter / نادي النصر السعودي
Футбольный клуб из Саудовской Аравии "Аль-Наср" официально объявил о подписании контракта с португальским игроком Криштиану Роналду. Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба команды.
"Это больше, чем просто история. Это трансфер, который не только вдохновит наш клуб на новые успехи, но и вдохновит нашу лигу и будущие поколения стать лучшей версией себя", — сказано в записи.
Несколькими часами ранее уже появлялась информация о переходе 37-летнего Роналду в "Аль-Наср". Контракт со звездой футбола рассчитан на два года. По информации СМИ, общая сумма трудового соглашения оценивается приблизительно в 100 миллионов евро. При этом ещё столько же Роналду получит по рекламным контрактам, что сделает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.
Лайф также писал, что саудовский футбольный клуб "Аль-Наср" назначил дату медосмотра для португальца и забронировал жильё для его представителей. С конца ноября Криштиану Роналду является свободным агентом, когда "Манчестер Юнайтед" расторг с ним контракт. Поводом стали слова футболиста о предательстве со стороны английского клуба. Громкое интервью он дал британскому журналисту Пирсу Моргану. По словам португальца, "МЮ" пытался вынудить его уйти.