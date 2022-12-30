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30 декабря, 19:29

"Мосты не сожжены": Дюков заявил, что в Европе хотят видеть российские клубы

Президент РФС Дюков заявил, что в Европе хотят видеть российские клубы

<p>Александр Дюков © Общероссийская общественная организация / Михаил Шапаев</p>

Александр Дюков © Общероссийская общественная организация / Михаил Шапаев

Несмотря на международную обстановку, в УЕФА, а также футбольные люди в Европе хотят видеть российские клубы, заявил президент РФС Александр Дюков. Он признал, что политика влияет на футбол, хотя и не должна этого делать.

"УЕФА и футбольные люди Европы хотят нас видеть. Если бы они не хотели, с нами вообще бы не сотрудничали. И более того, исключили бы. [Президент УЕФА Александр] Чеферин? Если мы договорились, что мы создаём рабочую группу... Да, хочет. Хочет найти решение. Мосты не сожжены. Мы можем попробовать рассмотреть найти новые возможности для восстановления отношений", заявил он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".

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Ранее Лайф писал, что РФС решил создать рабочую группу, которая займётся созданием дорожной карты по вопросу возвращения российского футбола в международные турниры. По словам Александра Дюкова, в неё также будут приглашены представители ФИФА и МОК.

Матвей Шандрыголов

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