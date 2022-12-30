"Мосты не сожжены": Дюков заявил, что в Европе хотят видеть российские клубы

Несмотря на международную обстановку, в УЕФА, а также футбольные люди в Европе хотят видеть российские клубы, заявил президент РФС Александр Дюков. Он признал, что политика влияет на футбол, хотя и не должна этого делать.

"УЕФА и футбольные люди Европы хотят нас видеть. Если бы они не хотели, с нами вообще бы не сотрудничали. И более того, исключили бы. [Президент УЕФА Александр] Чеферин? Если мы договорились, что мы создаём рабочую группу... Да, хочет. Хочет найти решение. Мосты не сожжены. Мы можем попробовать рассмотреть найти новые возможности для восстановления отношений", — заявил он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".