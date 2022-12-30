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30 декабря, 18:54

Роналду подписал контракт с клубом "Аль-Наср" из Саудовской Аравии

Португальский футболист Криштиану Роналду подписал контракт с клубом "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия".

Согласно данным источника канала, контракт со звездой футбола рассчитан на два года. По данным СМИ, общая сумма трудового соглашения оценивается приблизительно в 100 миллионов евро. При этом ещё столько же Роналду получит по рекламным контрактам, что сделает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

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Ранее уже сообщалось, что саудовский футбольный клуб "Аль-Наср" назначил дату медосмотра для португальца и забронировал жильё для его представителей. С конца ноября Криштиану Роналду является свободным агентом, "Манчестер Юнайтед" расторг с ним контракт. Футболист ранее заявил о предательстве со стороны английского клуба. Громкое интервью он дал британскому журналисту Пирсу Моргану. По словам португальца, "Манчестер Юнайтед" пытался вынудить его уйти.

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Twitter / Cristiano Ronaldo

Иван Косицын

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