Роналду подписал контракт с клубом "Аль-Наср" из Саудовской Аравии
Португальский футболист Криштиану Роналду подписал контракт с клубом "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия".
Согласно данным источника канала, контракт со звездой футбола рассчитан на два года. По данным СМИ, общая сумма трудового соглашения оценивается приблизительно в 100 миллионов евро. При этом ещё столько же Роналду получит по рекламным контрактам, что сделает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.
Ранее уже сообщалось, что саудовский футбольный клуб "Аль-Наср" назначил дату медосмотра для португальца и забронировал жильё для его представителей. С конца ноября Криштиану Роналду является свободным агентом, "Манчестер Юнайтед" расторг с ним контракт. Футболист ранее заявил о предательстве со стороны английского клуба. Громкое интервью он дал британскому журналисту Пирсу Моргану. По словам португальца, "Манчестер Юнайтед" пытался вынудить его уйти.
Twitter / Cristiano Ronaldo