Роналду подписал контракт с клубом "Аль-Наср" из Саудовской Аравии

Согласно данным источника канала, контракт со звездой футбола рассчитан на два года. По данным СМИ, общая сумма трудового соглашения оценивается приблизительно в 100 миллионов евро. При этом ещё столько же Роналду получит по рекламным контрактам, что сделает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.