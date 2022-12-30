Полянский не видит правовых сценариев для исключения России из ООН

"На мой взгляд, это будет уже другая организация. И если теоретически каким-то неправовым способом кто-то придумает, как нас отделить от ООН, но я ещё раз говорю, что мне такой сценарий не известен, в правовом поле его просто не существует, без того, чтобы как-то переформатировать ООН. Но если всё-таки кто-то как-то это реализует, тогда, конечно же, это будет слом всей системы международных отношений и ООН перестанет быть Организацией Объединённых Наций", — сказал Полянский в ходе трансляции в телеграм-канале.