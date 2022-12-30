Полянский не видит правовых сценариев для исключения России из ООН
Исключение России из ООН невозможно в существующем правовом поле, заявил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. Дипломат отметил, что, если кто-то найдёт неправовой метод сделать это, результатом станет слом всей системы международных отношений.
"На мой взгляд, это будет уже другая организация. И если теоретически каким-то неправовым способом кто-то придумает, как нас отделить от ООН, но я ещё раз говорю, что мне такой сценарий не известен, в правовом поле его просто не существует, без того, чтобы как-то переформатировать ООН. Но если всё-таки кто-то как-то это реализует, тогда, конечно же, это будет слом всей системы международных отношений и ООН перестанет быть Организацией Объединённых Наций", — сказал Полянский в ходе трансляции в телеграм-канале.
Напомним, ранее МИД Украины опубликовал заявление с призывом исключить Россию из Совета Безопасности ООН и международной организации в целом. Ведомство, по всей видимости, забыло, что это невозможно по Уставу ООН из-за права вето у РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не обращать внимания на призывы Украины. Это тот случай, когда собака лает, а караван идёт, считает дипломат.
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