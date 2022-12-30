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30 декабря, 18:35

Более 40 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы

Более 40 авиарейсов задержали или отменили из-за погодных условий в трёх аэропортах Москвы, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".

По состоянию на 21:3:

  • Внуково — девять рейсов задержано, один отменён.
  • Домодедово — 24 рейса задержано, один отменён.
  • Шереметьево — 4 рейса задержано, пять отменено.

В российской столице на данный момент 0 градусов, пасмурно. В течение часа ожидается снег с дождём.

Россиян предупредили о "диких плясках погоды" после Нового года

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А ранее Лайф писал, что жителей двух российских регионов в Новый год ждёт майская погода. По словам синоптика Михаила Леуса, там 31 декабря и 1 января столбики термометров будут показывать 10–15 градусов выше нуля, что на 4–6 градусов выше нормы.

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Shutterstock / Vereshchagin Dmitry

Матвей Шандрыголов

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