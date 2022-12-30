Более 40 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы

Более 40 авиарейсов задержали или отменили из-за погодных условий в трёх аэропортах Москвы, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания" .

В российской столице на данный момент 0 градусов, пасмурно. В течение часа ожидается снег с дождём.

А ранее Лайф писал, что жителей двух российских регионов в Новый год ждёт майская погода. По словам синоптика Михаила Леуса, там 31 декабря и 1 января столбики термометров будут показывать 10–15 градусов выше нуля, что на 4–6 градусов выше нормы.