Более 40 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы
Более 40 авиарейсов задержали или отменили из-за погодных условий в трёх аэропортах Москвы, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".
По состоянию на 21:3:
- Внуково — девять рейсов задержано, один отменён.
- Домодедово — 24 рейса задержано, один отменён.
- Шереметьево — 4 рейса задержано, пять отменено.
В российской столице на данный момент 0 градусов, пасмурно. В течение часа ожидается снег с дождём.
А ранее Лайф писал, что жителей двух российских регионов в Новый год ждёт майская погода. По словам синоптика Михаила Леуса, там 31 декабря и 1 января столбики термометров будут показывать 10–15 градусов выше нуля, что на 4–6 градусов выше нормы.
Новости
Обложка ©
Shutterstock / Vereshchagin Dmitry