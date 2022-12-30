В Челябинской области объявили план "Сирена" из-за двух беглых убийц с оружием
В Челябинской области объявили в розыск двух вооружённых мужчин, убивших фермера
В Кизильском районе Челябинской области двое неизвестных убили фермера и скрылись с места преступления, оба вооружены. Подозреваемых разыскивают силовики, сообщает портал "74.ru" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Двое подозреваемых застрелили недалеко от посёлка Измайловский мужчину, занимавшегося сельским хозяйством. После этого они забрали ружьё жертвы и скрылись на машине его жены", — уточнили в полиции.
Для поимки беглых убийц в регионе объявлен план "Сирена". Другие подробности преступления обещал предоставить позднее исполняющий обязанности старшего помощника руководителя регионального управления СК Александр Скорик.
Ранее Лайф писал, что в Ленобласти нашли тела женщины и мужчины с простреленными головами. Также следователи опубликовали кадры с места расправы.
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