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30 декабря, 18:20

На Украине пересчитали военнообязанных беглецов после трагедии с группой дезертиров в горах

Около 12 тысяч мужчин пытались бежать с Украины за время действия военного положения

<p>Переодетый в женщину молодой человек, которого поймали при пересечении границы Украины. Фото © <a href="https://www.facebook.com/DPSUkraine" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Государственная пограничная служба Украины.</a></p>

Переодетый в женщину молодой человек, которого поймали при пересечении границы Украины. Фото © Государственная пограничная служба Украины.

Около 12 тысяч мужчин попытались незаконно покинуть территорию Украины с момента введения военного положения, 15 из них погибли. Статистику опубликовала Госпогранслужба Незалежной.

"Подводим итоги года: с начала военного положения 12 тысяч мужчин пытались незаконно пересечь границу. К сожалению, 15 из них погибли на речном участке и в горах", — написало ведомство в своём telegram-канале.

Пограничники не стали уточнять, сколько из них смогли воплотить задуманное и оказаться за пределами Украины.

Последний из бежавших через горы украинских дезертиров найден мёртвым

Последний из бежавших через горы украинских дезертиров найден мёртвым

Ранее шесть украинцев решили бежать в Румынию через горы. Двое из них были пойманы в ночь на воскресенье, ещё двое — в понедельник, во вторник был обнаружен мёртвым пятый украинец. А до этого киевлянин в женском обличье попытался сбежать с Украины. С собой он взял ребёнка, а на границе показал паспорт жены.

Андрей Бражников
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