На Украине пересчитали военнообязанных беглецов после трагедии с группой дезертиров в горах

"Подводим итоги года: с начала военного положения 12 тысяч мужчин пытались незаконно пересечь границу. К сожалению, 15 из них погибли на речном участке и в горах", — написало ведомство в своём telegram-канале .

Ранее шесть украинцев решили бежать в Румынию через горы. Двое из них были пойманы в ночь на воскресенье, ещё двое — в понедельник, во вторник был обнаружен мёртвым пятый украинец. А до этого киевлянин в женском обличье попытался сбежать с Украины. С собой он взял ребёнка, а на границе показал паспорт жены.