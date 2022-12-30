На Украине пересчитали военнообязанных беглецов после трагедии с группой дезертиров в горах
Около 12 тысяч мужчин пытались бежать с Украины за время действия военного положения
Переодетый в женщину молодой человек, которого поймали при пересечении границы Украины. Фото © Государственная пограничная служба Украины.
Около 12 тысяч мужчин попытались незаконно покинуть территорию Украины с момента введения военного положения, 15 из них погибли. Статистику опубликовала Госпогранслужба Незалежной.
"Подводим итоги года: с начала военного положения 12 тысяч мужчин пытались незаконно пересечь границу. К сожалению, 15 из них погибли на речном участке и в горах", — написало ведомство в своём telegram-канале.
Пограничники не стали уточнять, сколько из них смогли воплотить задуманное и оказаться за пределами Украины.
Ранее шесть украинцев решили бежать в Румынию через горы. Двое из них были пойманы в ночь на воскресенье, ещё двое — в понедельник, во вторник был обнаружен мёртвым пятый украинец. А до этого киевлянин в женском обличье попытался сбежать с Украины. С собой он взял ребёнка, а на границе показал паспорт жены.