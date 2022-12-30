Последний из бежавших через горы украинских дезертиров найден мёртвым

Румынские пограничники и спасатели завершили поиски в районе гор Марамуреша. Там найден мёртвым последний из шести украинцев, которые нелегально пересекли границу как дезертиры. Об этом сообщает агентство Agerpres.

Таким образом, из шестерых беглецов погибли двое. Они при попытке перейти через горы без должного снаряжения сорвались со скал и получили травмы, ставшие причиной смерти.

Румынские власти получили информацию о беглецах от их знакомого, с которым те поддерживали связь. Поиски велись при помощи двух вертолётов, оснащённых тепловизионной камерой.