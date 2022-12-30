"Великий король футбола": Экс-вратарь сборной СССР рассказал, каким был Пеле

Смерть Пеле — потеря для всего мира. Так о кончине легендарного футболиста высказался экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили. Он отметил, что глубоко сожалеет и вспомнил, как впервые встретился с Пеле. Это было в Москве в 1961 году. Тогда бразилец отправил мяч в ворота советского вратаря. А пообщались они, когда легенда футбола приезжал в Россию на годовщину смерти Льва Яшина.

"Он был очень спокойным, он был очень интеллигентным парнем. Когда Пеле пришёл в сборную команду Бразилии, он был мальчиком из периферии, из дальнего уголка Бразилии. Когда его взяли в национальную сборную, ему было всего лишь 16 лет. Вы понимаете, в этом возрасте, что может человек сотворить? И он сотворил", — сказал Кавазашвили в интервью телеканалу "360".

Кавазашвили напомнил, что Пеле в юном возрасте сыграл легендарный матч на чемпионате мира в Швеции. Тогда он забил такие мячи, что "все с ума сошли", и, по воспоминаниям экс-вратаря, тогда имя Пеле перестало сходить со страниц газет.

"Если говорят, что есть высочайший авторитет в мире — это не политик, это не бизнесмен, а это великий король футбола Пеле", — сказал Кавазашвили.