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30 декабря, 01:41

Овечкин ещё на гол приблизился к званию лучшего снайпера НХЛ

Овечкин забил 803-й гол в НХЛ и сократил отставание от Гретцки

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забил свой 803-й гол в Национальной хоккейной лиге. Тем самым он сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в чемпионатах НХЛ до 91 гола.

Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата. "Вашингтон Кэпиталз" играли против "Оттавы Сенаторз".

Сейчас Овечкин занимает второе место в рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ. Рекордсменом лиги является Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола в 1487 матчах.

Овечкин с улыбкой ответил на вопрос о погоне за Гретцки в НХЛ

Овечкин с улыбкой ответил на вопрос о погоне за Гретцки в НХЛ

Лайф рассказывал, что несколькими днями ранее Овечкин по-русски ответил американскому журналисту, как только стал первой звездой недели в НХЛ.

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Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Андрей Григорьев

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