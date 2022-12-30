Овечкин ещё на гол приблизился к званию лучшего снайпера НХЛ

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забил свой 803-й гол в Национальной хоккейной лиге. Тем самым он сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в чемпионатах НХЛ до 91 гола.

Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата. "Вашингтон Кэпиталз" играли против "Оттавы Сенаторз".

Сейчас Овечкин занимает второе место в рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ. Рекордсменом лиги является Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола в 1487 матчах.