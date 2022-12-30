Овечкин ещё на гол приблизился к званию лучшего снайпера НХЛ
Овечкин забил 803-й гол в НХЛ и сократил отставание от Гретцки
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забил свой 803-й гол в Национальной хоккейной лиге. Тем самым он сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в чемпионатах НХЛ до 91 гола.
Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата. "Вашингтон Кэпиталз" играли против "Оттавы Сенаторз".
Сейчас Овечкин занимает второе место в рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ. Рекордсменом лиги является Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола в 1487 матчах.
Лайф рассказывал, что несколькими днями ранее Овечкин по-русски ответил американскому журналисту, как только стал первой звездой недели в НХЛ.
Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин