Скандального бизнес-коуча заподозрили в похищении девушек

Бывшего профессионального кикбоксера Эндрю Тейта, ставшего в США и Британии скандально популярным блогером и бизнес-коучем, арестовали вместе с его братом Тристаном в Румынии. Оба обвиняются в торговле людьми, пишет Mirror.

Выйти на них полиции удалось по коробке от пиццы, которая попала в кадр в одном из видеообращений Эндрю Тейта. По номеру заказа полиция выяснила адрес, по которому находились братья.

Видео с пиццей, по которому полиция нашла Тейта © Mirror.co.uk

По версии следствия, братья похитили двух девушек на вилле Волунтари в Монтении. Тейты якобы вербовали женщин для съёмки в порно. Кроме того, они обвиняются в организации преступной группировки, изнасиловании, а также отмывании денег.

Эндрю Тейт — 36-летний бывший кикбоксер, ставший после окончания спортивной карьеры интернет-звездой, занимавшийся коучингом в области бизнеса, пикапа и кикбокса. Известен своей женоненавистнической позицией. За резкие комментарии его не раз блокировали в соцсетях.