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30 декабря, 01:02

Скандального бизнес-коуча заподозрили в похищении девушек

Скандального бизнес-коуча Эндрю Тейта арестовали в Румынии

<p>Эндрю Тейт. Фото @ <a href="https://www.mirror.co.uk/sport/boxing/andrew-tate-arrested-suspicion-abducting-28839106" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mirror.co.uk</a></p>

Эндрю Тейт. Фото @ Mirror.co.uk

Бывшего профессионального кикбоксера Эндрю Тейта, ставшего в США и Британии скандально популярным блогером и бизнес-коучем, арестовали вместе с его братом Тристаном в Румынии. Оба обвиняются в торговле людьми, пишет Mirror.

Выйти на них полиции удалось по коробке от пиццы, которая попала в кадр в одном из видеообращений Эндрю Тейта. По номеру заказа полиция выяснила адрес, по которому находились братья.

Видео с пиццей, по которому полиция нашла Тейта © Mirror.co.uk

Видео с пиццей, по которому полиция нашла Тейта © Mirror.co.uk

По версии следствия, братья похитили двух девушек на вилле Волунтари в Монтении. Тейты якобы вербовали женщин для съёмки в порно. Кроме того, они обвиняются в организации преступной группировки, изнасиловании, а также отмывании денег.

Эндрю Тейт — 36-летний бывший кикбоксер, ставший после окончания спортивной карьеры интернет-звездой, занимавшийся коучингом в области бизнеса, пикапа и кикбокса. Известен своей женоненавистнической позицией. За резкие комментарии его не раз блокировали в соцсетях.

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