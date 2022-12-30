В России решили создать альтернативу Android

Несколько российских крупных компаний, действующих в IT-секторе, намерены создать новую бизнес-структуру, которая займётся разработкой отечественной мобильной операционной системы (ОС) на базе Android, а также платформу, которая могла бы прийти на смену Google Mobile Services (GMS). Об этом пишет "Коммерсант".

Источники в правительстве рассказали газете, что Минцифры планирует подключить к этому проекту консорциум разработчиков. На разработку ОС может потребоваться более года.

"Пока формально консорциума нет, но крупные игроки готовы объединиться, чтобы разработать платформу. Она нужна всем, кто хочет, чтобы их приложения обладали адекватным функционалом", — сказал собеседник издания с российского рынка.

Источник издания в правительстве заверил, что такие планы не противоречат намерениям "Ростелекома" развивать отечественную мобильную экосистему на базе ОС "Аврора". Предполагается, что её будут использовать в корпоративном и государственном секторе "для работы с чувствительными данными". Новая же разработка будет направлена на широкое применение.

Один из собеседников газеты добавил, что вариант создания ОС на базе открытой платформы Android даже проще. Ведь многие приложения российских разработчиков уже совместимы с Android, а их адаптация под "Аврору" потребует затрат как по времени, так и по деньгам.