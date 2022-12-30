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29 декабря, 23:56

Bloomberg: Богатейшие граждане РФ потеряли за год почти $93 млрд

Из-за украинского кризиса наиболее состоятельные граждане России потерпели убытки в этом году на уровне около $92,6 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, в первые месяцы года состояние богатейших людей в России снизилось в совокупности на $46,6 млрд. Впоследствии западные страны ввели санкции против РФ, и активы снизились ещё на $47 млрд.

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Ранее Лайф писал, что на Украине начали национализацию банка с российскими акционерами. Речь идёт о бывшем "Альфа-банке Украина", сменившем до этого название на "Сенс банк".

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Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Арина Родионова

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