Bloomberg: Богатейшие граждане РФ потеряли за год почти $93 млрд
Из-за украинского кризиса наиболее состоятельные граждане России потерпели убытки в этом году на уровне около $92,6 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По его данным, в первые месяцы года состояние богатейших людей в России снизилось в совокупности на $46,6 млрд. Впоследствии западные страны ввели санкции против РФ, и активы снизились ещё на $47 млрд.
Ранее Лайф писал, что на Украине начали национализацию банка с российскими акционерами. Речь идёт о бывшем "Альфа-банке Украина", сменившем до этого название на "Сенс банк".
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Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов