Bloomberg: Богатейшие граждане РФ потеряли за год почти $93 млрд

Из-за украинского кризиса наиболее состоятельные граждане России потерпели убытки в этом году на уровне около $92,6 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, в первые месяцы года состояние богатейших людей в России снизилось в совокупности на $46,6 млрд. Впоследствии западные страны ввели санкции против РФ, и активы снизились ещё на $47 млрд.