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29 декабря, 23:17

Bloomberg: США могут передать Украине БМП Bradley

<p>БМП "Брэдли". Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/M2_%C2%AB%D0%91%D1%80%D1%8D%D0%B4%D0%BB%D0%B8%C2%BB#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:M2a3-bradley07.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia </a>/ ВВС США</p>

БМП "Брэдли". Фото © Wikipedia / ВВС США

Власти Соединённых Штатов изучают возможность отправки Украине боевых машин пехоты Bradley. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По его информации, окончательное решение о включении этих БМП в очередной пакет военной помощи ещё не принято. Также не ясно, когда технику могут передать, если предложение будет согласовано.

БМП "Брэдли" создана во второй половине 1970-х годов с учётом конструктивных особенностей германской БМП "Maрдер". Экипаж состоит из трёх человек. Машина может вмещать до шести пехотинцев в десантном отделении. Эта БМП применялась Армией США в войнах в Персидском заливе, Ираке и в Афганистане.

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Как сообщал Лайф, из-за военной помощи Украине в США истощаются запасы вооружения и страна не может их восполнить. Об этом в публикации сообщили обозреватели Bloomberg Энтони Капачио и Кортни Макбрайд.

Андрей Григорьев

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