Bloomberg: США могут передать Украине БМП Bradley

Власти Соединённых Штатов изучают возможность отправки Украине боевых машин пехоты Bradley. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По его информации, окончательное решение о включении этих БМП в очередной пакет военной помощи ещё не принято. Также не ясно, когда технику могут передать, если предложение будет согласовано.

БМП "Брэдли" создана во второй половине 1970-х годов с учётом конструктивных особенностей германской БМП "Maрдер". Экипаж состоит из трёх человек. Машина может вмещать до шести пехотинцев в десантном отделении. Эта БМП применялась Армией США в войнах в Персидском заливе, Ираке и в Афганистане.