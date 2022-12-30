Bloomberg: США могут передать Украине БМП Bradley
БМП "Брэдли". Фото © Wikipedia / ВВС США
Власти Соединённых Штатов изучают возможность отправки Украине боевых машин пехоты Bradley. Об этом пишет агентство Bloomberg.
По его информации, окончательное решение о включении этих БМП в очередной пакет военной помощи ещё не принято. Также не ясно, когда технику могут передать, если предложение будет согласовано.
БМП "Брэдли" создана во второй половине 1970-х годов с учётом конструктивных особенностей германской БМП "Maрдер". Экипаж состоит из трёх человек. Машина может вмещать до шести пехотинцев в десантном отделении. Эта БМП применялась Армией США в войнах в Персидском заливе, Ираке и в Афганистане.
Как сообщал Лайф, из-за военной помощи Украине в США истощаются запасы вооружения и страна не может их восполнить. Об этом в публикации сообщили обозреватели Bloomberg Энтони Капачио и Кортни Макбрайд.