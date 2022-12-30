Байден подписал новый бюджет США на $1,7 трлн с пакетом помощи Украине
Президент США Джо Байден утвердил бюджет США на новый финансовый год с расходами на уровне 1,7 трлн. Этот документ предполагает выделение нового пакета помощи Украине.
"В четверг, 29 декабря 2022 года, президент подписал закон H.R. 2617, "Закон о консолидированных ассигнованиях на 2023 год", — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.
Там отметили, что этот закон предусматривает ассигнования на финансовый год, который заканчивается 30 сентября 2023 года. Этот бюджет включает также "оказание чрезвычайной помощи в связи с ситуацией на Украине". Речь о выделении на эти цели 44,9 млрд долларов. А ещё более 300 млн предназначено для "противодействия влиянию России".
Как рассказывал Лайф, в проект этого бюджета также включили поправку, позволяющую изымать замороженные активы бизнесменов из России для дальнейшей передачи Украине.
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