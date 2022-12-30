Байден подписал новый бюджет США на $1,7 трлн с пакетом помощи Украине

"В четверг, 29 декабря 2022 года, президент подписал закон H.R. 2617, "Закон о консолидированных ассигнованиях на 2023 год", — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Там отметили, что этот закон предусматривает ассигнования на финансовый год, который заканчивается 30 сентября 2023 года. Этот бюджет включает также "оказание чрезвычайной помощи в связи с ситуацией на Украине". Речь о выделении на эти цели 44,9 млрд долларов. А ещё более 300 млн предназначено для "противодействия влиянию России".