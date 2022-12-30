В США конгрессмен настолько заврался, что солгал даже о смерти матери

В США победивший на недавних выборах конгрессмен Америки Джордж Сантос, похоже, водил избирателей за нос, распространяя ложные данные о гибели своей матери в нью-йоркском теракте 11 сентября 2001 года.

"Мать Джорджа находилась в своём офисе в южной башне 11 сентября 2001 года в тот день, когда произошли ужасные события. Она выжила в трагических событиях 11 сентября, но ушла несколькими годами позже, когда проиграла битву с раком", — написано на странице Сантоса в интернете.

При этом 12 июля 2021 года в соцсети Twitter Сантос написал, что теракт 11 сентября унёс жизнь его мамы. Видимо, он забыл об этой публикации, так как 23 декабря этого же года сообщил подписчикам о пятилетней годовщине смерти матери.

Это не первый обман, замеченный за Сантосом, ведь прокуратура Нью-Йорка уже проводит проверку политика, сознавшегося во лжи о своём образовании, происхождении и трудовой деятельности. К тому же он лгал о том, что его мать была еврейкой, родители которой бежали из Европы в годы Второй мировой войны.